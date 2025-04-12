Расчет ТОС-2 разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как расчет ТОС-2 разгромил опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Цель была поражена с расстояния около 12 километров.

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Система огнеметного комплекса поразила позиции врага с расстояния около 12 километров при помощи термобарических снарядов. Контроль за уничтожением цели осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов в реальном времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.