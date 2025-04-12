«Пока не наладилось»: Лолита прояснила ситуацию с отменой ее концертов

Лолита заявила, что ситуация с отменой ее концертов до сих пор не наладилась

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Артистка старается не унывать.

Черная полоса в карьере певицы Лолиты Милявской до сих пор не сменилась на белую. Ситуация с отменой концертов артистки в разных городах России не улучшилась.

«Нет, пока не наладилась (ситуация с отменой концертов. — Прим. ред.). Я ничего не делаю для этого, не знаю, что тут делать», — сказала певица в интервью KP.RU перед выступлением в Кремлевском дворце, приуроченным ко дню рождения «Авторадио».

Однако статус «временно безработная» Лолита на себя не вешает. Она заявила, что по-прежнему много трудится, пусть даже и выступлений стало меньше. Ведь съемки в различных проектах и корпоративную работу у нее никто не отнимал.

«У меня нет свободного времени, потому что я всегда была занята. И я пока чувствую единственное желание прийти домой, сбросить каблуки и заснуть. Потому что у меня были как записи, съемки, корпоративная работа. Это все в моей жизни как было, так и есть», — прояснила ситуацию певица.

Лолита Милявская переживает уже вторую волну «отмены». Первая настигла звезду после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Не успела отойти от нее, как накрыла вторая — буквально пару месяцев назад концерты один за другим в разных российских городах стали отменять по требованию активистов.

Певица призналась, что понесла из-за этого большие убытки и выразила уверенность в том, что против нее организовали травлю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лолита переживает свою «отмену».