Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Певица обеспокоена экологическими проблемами нашей планеты.

Жизнь артистов кардинально отличается от большинства людей. Они почти всегда в разъездах, и у них почти нет времени на домашние дела. Однако даже в таком плотном графике певица Нюша находит время на сортировку мусора. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на препати музыкальной премии RU.TV.

«Я уделяю этому много времени, потому что это наше будущее. Кто будет об этом думать, как не мы? Это то же самое, если бы мы не убирали мусор из своей квартиры. День не убрали. Два не убрали, три не убрали — тогда буквально через неделю там был бы хаос», — отметила знаменитость.

Прогресс двигает человечество вперед, но у этого есть и обратная сторона — экологические проблемы. И в этом, как уверена исполнительница хита «Вою на Луну», виноваты мы сами. Нужно стараться сохранять всю первозданность природы, а не убивать ее отходами жизнедеятельности.

«Потому что острова из мусора, я считаю, — это ненормально», — подчеркнула певица Нюша.

Даже небольшие действия могут оказать значительное влияние на состояние окружающей среды. Важно, чтобы каждый человек начал с себя и привил себе экологическую привычку — сортировать дома отходы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнеры.