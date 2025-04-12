«Речь о защите»: Кит Келлог опроверг сообщения о предложении раздела Украины

Фото: Zuma/TASS

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специальный посланник президента США Дональда Трампа объяснил, что его слова о зонах контроля были неправильно интерпретированы, и назвал статью британского издания искажением реального контекста.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог обвинил газету The Times в искажении его высказываний о возможных зонах контроля на Украине. По его словам, в недавно опубликованной статье неверно интерпретировали его слова, заставив читателей подумать, что он предложил разделить страну.

На своей странице в социальной сети X Келлог опубликовал разъяснение, пояснив, что речь шла не о разделе Украины, а о поддержке суверенитета страны после прекращения огня. Он отметил, что обсуждал не раздел, а создание «сил обеспечения устойчивости», которые могли бы помочь Украине в вопросах безопасности и стабильности, но без участия американских войск.

«Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — написал Келлог.

Напомним, что ранее британское издание The Times в своей статье сообщило, что спецпосланник президента США, генерал Кит Келлог, допустил возможность введения на Украине после завершения конфликта системы зон контроля. По информации газеты, Келлог якобы предложил модель, напоминающую раздел Берлина после окончания Второй мировой войны, но с тем отличием, что в данном случае США не стали бы направлять свои наземные войска.

Согласно публикации, план, приписываемый Келлогу, предполагает размещение в отдельных регионах Украины военных подразделений европейских стран. В частности, на западе страны могли бы дислоцироваться британские и французские силы, выступая в роли «гарантов стабильности». Между этими формированиями и российскими войсками, как утверждает газета, предполагалось создание буферной зоны, которую заняли бы украинские вооруженные силы.

Такая концепция, по данным издания, обсуждалась как один из возможных сценариев обеспечения безопасности и устойчивости в регионе после завершения активной фазы конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф считает возможным начало военного конфликта между США и Ираном.