Расходы США после начала президентского срока Трампа выросли на $154 миллиарда

Фото: www.globallookpress.com/Christian Ohde

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Не помогают даже усилия Илона Маска.

Государственные расходы США после вступления в должность президента Дональда Трампа выросли на 154 миллиарда долларов, несмотря на усилия Департамента эффективности госуправления под руководством миллиардера Илона Маска. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Федеральные расходы выросли с тех пор, как президент Трамп вступил в должность, даже несмотря на то что Департамент эффективности госуправления сокращает рабочие места и закрывает программы по обеспечению разнообразия», — передает тревожные новости издание.

Согласно проведенному анализу ежедневных финансовых отчетов министерства финансов США, начиная с момента инаугурации нового президента, государственные расходы непрерывно неуклонно росли. В результате, их размер, по сравнению с аналогичным временным промежутком в прошлом году, увеличился на 154 миллиарда долларов.

Расходы продолжают расти даже несмотря на увеличение различных налогов, пошлин и сборов. Одной из причин этому может быть повышение социальных выплат и расходов на медицинские программы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп назвал Илона Маска бесполезным.