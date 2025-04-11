Михаил Дегтярев: приятно, что Овечкин уважает и свою школу, и Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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В пятницу министр спорта России вручил государственные награды.

Россия и США ведут переговоры о проведении матчей между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил сегодня министр спорта России во время церемонии награждения спортивных функционеров.

Возможно, кто-то из них как раз и займется организацией новых игр всех звезд. Михаил Дегтярев подчеркнул: вклад каждого из них делает Россию спортивной державой. И отдельно он отметил заслуги легендарного хоккеиста Александра Овечкина, который добился успехов на другом континенте и сумел объединить болельщиков со всей планеты.

«Спорт объединяет народы, он должен служить мостиком между странами. Поэтому мы, конечно, гордимся его рекордом. Он, безусловно, является сегодня одним из самых узнаваемых и медийных русских спортсменов и гордо это звание несет. Вы помните фразу, которую он сказал после рекордной шайбы: „Русские, мы это сделали“. И мне очень приятно, что он дорожит, уважает и свою школу, и Россию», — сказал Дегтярев.

Не исключено, что в ближайшем будущем Александр Овечкин выйдет на лед в России. Матчи между игроками КХЛ и НХЛ могут пройти в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», а также в Вашингтоне на арене Capital One.