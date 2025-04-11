Чудеса биомедицины: органы на 3D-принтере и врачи будущего

Фото, видео: Гердо Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

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Крупнейший в стране научно-технологический парк открылся после модернизации.

После масштабной модернизации в Сеченовском университете открылся научно-технологический парк биомедицины. Крупнейший в стране. Там проводятся передовые исследования и создаются инновационные продукты, которые в будущем внедрят в повседневную жизнь. О прорывных технологиях в российской медицине рассказывает корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Всего за две минуты вот такой 3D-принтер напечатает точную копию барабанной перепонки. Новую ткань или даже целый орган, что нужны пациенту для трансплантации, выращивают из его же собственных клеток.

«Сейчас мы работаем над технологией создания разных органов. Например, кожи, хряща, барабанной перепонки, голосовых складок и печени», — рассказала руководитель дизайн-центра Института регенеративной медицины Сеченовского университета Полина Бикмулина.

Причем такие органы и приживаются намного лучше донорских. Потому что для биоматериала ученые отбирают те клетки, которые лучше всего способны к регенерации.

Все клеточные продукты проходят жесткий контроль качества. Вот на этом микроскопе мы можем видеть клетки, выделенные из жировой ткани пациента. Зеленый цвет показывает, что все клетки живые.

А вот это — искусственная роговица. Ее изготовили из коллагена, воздействуя на него электрическим током. С ее помощью можно восстановить зрение тем пациентам, чьи глаза пострадали от травмы или ожога. Эти и еще десятки передовых технологий ученые Сеченовского университета сейчас разрабатывают в научно-технологическом парке биомедицины. После масштабной модернизации теперь это самый крупный центр в России, где занимаются биомедицинскими разработками.

«Все это посвящено одному — поддержке и развитию инноваций в области медицины. Эта системная работа проводится по поручению президента. В рамках национальных проектов сегодня есть проект — новые технологии сбережения здоровья, который также рассчитан на поддержку инноваций», — отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Чтобы новинки внедрялись как можно быстрее, студенты, которые тоже участвуют в научных разработках, создают стартапы вместе с предпринимателями. Например, в Екатеринбурге открывается производство вот таких пастеризаторов грудного молока — благодаря небольшому размеру их можно установить в любой клинике. А это полимерный гипс, который намного удобнее — он почти невесомый, пропускает воздух и не боится влаги.

«В результате наложения обычного гипса осложнения регистрируются примерно в каждом втором случае, а если накладываем такую штуку, то в два-три раза ниже», — рассказывает студент Сеченовского университета Тимофей Перевезенцев.

На международный медицинский форум, который открылся в Москве одновременно с парком биомедицины, ученые со всей страны тоже привезли свои разработки. Так, в Башкирском университете создают модели опухолей и тестируют на них лекарства, чтобы подобрать подходящее для конкретного пациента.

«Бывает такое, что многие пациенты не отвечают на определенного рода терапию, и это критическая потеря времени и здоровья», — отмечает младший научный сотрудник лаборатории клеточных структур Башкирского государственного медицинского университета Виталий Маркелов.

Как эффективнее обучать будущих медиков — тоже есть предложения. Например, навыки ультразвуковой диагностики могут пригодится врачам разных специальностей.

«Можно проводить манипуляции под контролем УЗИ. Например, я как травматолог-ортопед провожу внутрисуставные инъекции. И ультразвуковая диагностика помогает мне для навигации», — говорит врач травматолог-ортопед Тагир Кудрачев.

Лучшие идеи, которые стоит взять на вооружение всем медицинским вузам страны, обсудят их ректоры — еще до окончания форума.