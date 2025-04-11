Встреча Путина и Уиткоффа началась в Санкт-Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Это возможность донести до президента США позицию России.

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником главы Белого дома Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переговоры российского лидера и представителя США — это хорошая возможность донести до Трампа позицию РФ. Поскольку во время визита были затронуты аспекты урегулирования конфликта на Украине.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что целью визита Уиткоффа является обмен мнениями между государствами, который был свернут на четыре года, а сейчас возобновился.

Ранее 5-tv.ru писал, что переговоры между Россией и Соединенными Штатами завершились в Стамбуле. В ходе консультаций страны договорились о дальнейших шагах по упрощению процедур перемещения дипломатов и оформления виз. Также представители внешнеполитических ведомств обеих стран пришли к выводу о необходимости преодоления трудностей, возникших в результате действий предыдущей администрации США.