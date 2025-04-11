Сотрудничество, Африка и космос: что обсуждали Россия и США в Стамбуле

Политолог Асафов: у США и России есть много тем для обсуждения на переговорах

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Встреча не была направлена на решение вопроса о стабилизации ситуации на Украине.

Прошедшие в Турции переговоры между представителями Москвы и Вашингтона были посвящены перспективам развития сотрудничества двух государств. Об этом рассказал политолог Александр Асафов в беседе с 5-tv.ru.

«России и Соединенным Штатам много чего нужно обсуждать. <...> Не только, например, обстоятельства, возникающие по вновь возникшим историям, вроде тарифной войны, но и, конечно, возобновление общения по ряду ключевых направлений, в том числе направлений перспективных, таких, как, возможно, Африка, космос», — заявил эксперт.

Более того, по словам специалиста, некоторые непубличные мероприятия уже продвинули вперед российско-американскую дипломатию, в том числе обмен заключенными между РФ и США и необъявленный визит спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Наконец, по мнению политолога, оценить эффективность переговоров можно будет, лишь проанализировав впоследствии реальные результаты сотрудничества стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ и США обсудили возвращение российской дипсобственности.