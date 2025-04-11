+Запрет на правду: Евросоюз вводит санкции против вице-премьера Сербии Вулина

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам политика, все происходящее — результат реакции Брюсселя на его заявления в Европарламенте.

Евросоюз хочет ввести санкции против вице-премьера Сербии Александра Вулина и запретить въезд в страны объединения. Об этом сообщил сам политик в интервью агентству РИА Новости.

«Никакой полемики не было по поводу той правды, которую я высказал. Они просто ко мне лично имели замечания, провели встречу на высшем уровне министерств иностранных дел их государств и решили запретить мне въезд в страны Евросоюза», — заявил Вулин.

По мнению политика, таким образом Брюссель отреагировал на его заявления в Европарламенте.

В среду вице-премьер страны принял участие в конференции «Путь Сербии в ЕС». Там он сообщил, что Белграду пора начать честно оценивать свое положение относительно Евросоюза и перестать доверять Брюсселю. Интересам Сербии наносится ущерб действиями экономического соединения.

Александр Вулин рассказал, что на встрече рабочей группы совета Евросоюза по восточному партнерству предлагалось введение санкций из-за «российских дестабилизационных действий». Какой результат всего этого, он не знает, так как его не проинформировали.

«Я бы вам посоветовал спросить их, но вам точно не ответят», — подчеркнул вице-премьер.

Также политик пояснил — в ЕС искренне думают, что если запретить вещание российских СМИ в объединенных государствах, то они перестанут говорить правду о происходящем в мире. А если самому Вулину ограничить въезд в Евросоюз, то он якобы не будет делиться своим мнением с обществом.

«Этого, конечно, не произойдет», — пояснил государственный деятель.

Вице-премьер напомнил, что находится под санкциями США, так что ему уже привычно постоянное давление.

В конце марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос начала указывать Белграду, что Александр Вулин не должен войти в состав нового правительства Сербии. Это произошло после того, как он заявил в интервью РИА Новости, что страна не станет членом ЕС, но может вступить в БРИКС.

Также вице-премьер выразил благодарность российским спецслужбам за помощь в борьбе с массовыми протестами в Сербии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал указания Евросоюза о снятии Вулина с должности печальным зрелищем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сербия отозвала свой голос за антироссийские санкции и извинилась перед РФ. В ответ же секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу отметил, что российская сторона очень ценит мужественность и стойкость государства.