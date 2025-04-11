Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе

Фото, видео: Instagram*/techniquepashalive; 5-tv.ru

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На церемонии присутствовали тысячи фанатов.

Рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.) похоронили в Балашихе на Николо-Архангельском кладбище. Гроб с телом артиста предали земле под дружные скандирования тысяч фанатов, собравшихся на траурную церемонию.

Огромная толпа, собравшаяся у храма Петра и Павла, проследовала за катафалком до самого места захоронения музыканта. Тело Техника в белом гробу было доставлено до заранее подготовленной могилы, в которой рэпер и нашел свое последнее пристанище.

Скандирующая имя кумира толпа фанатов дождалась, пока на месте захоронения Павла сотрудниками кладбища будет установлен деревянный крест, чтобы возложить к могиле рэпера цветы.

Причиной смерти Паши Техника стала легочная инфекция, которая развилась в организме музыканта после употребления запрещенных веществ. У сорокалетнего артиста остался шестилетний сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оставил родным в наследство Паша Техник.

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