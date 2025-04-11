«Процесс идет»: в Совфеде прокомментировали визит спецпосланника Трампа Уиткоффа

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - CNP

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Не исключено, что прибывший в Россию представитель США может встретиться с Путиным.

Целью визита спецпосланника президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа — в Россию является обмен мнениями между государствами. Об этом рассказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с изданием Lenta.ru.

«Идет нормальный процесс обмена мнениями между Вашингтоном и Москвой. Этот процесс был свернут на четыре года. Сейчас приходится эти контакты проводить чаще. Чем они закончатся, я не знаю. Но важно, что этот процесс идет. Это повышает вероятность нормализации российско-американских отношений», — сообщил зампредседателя.

О прибытии Уиткоффа в Россию этим утром сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что если у спецпосланника главы Белого дома состоится встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, то об этом станет известно.

Песков подчеркнул, что Россия следит за всеми новостями вокруг ситуации на Украине, в том числе за ходом ее переговоров с США по редкоземельным металлам.

Ранее 5-tv.ru писал, что руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился со Стивом Уиткоффом в Вашингтоне.