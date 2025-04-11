«Будет выплачивать годы»: что оставил родным в наследство Паша Техник

Лука Сафронов: в наследство от Паши Техника осталась квартира в ипотеке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Рэпер много работал, но большая часть его доходов уходила в чужие руки.

В наследство от Паши Техника осталась только квартира, купленная в ипотеку. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сын народного художника РФ Никаса Сафронова Лука, который долгое время был другом покойного.

«Он оставил квартиру с ипотекой, которую жена будет выплачивать еще годы», — сказал Сафронов.

Друг музыканта подчеркнул, что он был главным кормильцем в семье. Доходы у исполнителя были небольшие. Но долгов или кредитов, кроме ипотеки, своим родным Техник не оставил.

«Долгов не было. Он зарабатывал. Он зарабатывал немного, потому что большую часть уходило в чужие руки, но он зарабатывал. Поэтому долгов нет. Он выплачивал, это была ипотека, он ее выплачивал», — заверил Лука.

Павел долгое время страдал от наркотической зависимости. Из-за этого у артиста были большие проблемы со здоровьем. В 2022 году он даже впадал в кому.

В конце марта Паша Техник был госпитализирован в больницу Таиланда. Он находился в критическом состоянии, из-за чего врачи вынуждены были подключить исполнителя к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

Спасти рэпера не смогли. Он скончался 4 апреля в возрасте 40 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Паше Технику не давали долечиться от наркозависимости.