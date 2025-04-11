В Ижевске подростки сутки издевались над сверстником в квартире его матери

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Над юношей надругались, а затем избили и обрили налысо.

В Ижевске в доме на проспекте Калашникова трое несовершеннолетних избили, обрили налысо и изнасиловали 16-летнего юношу. Об этом 5-tv.ru рассказал источник, близкий к ситуации.

«Над ребенком издевались сразу трое школьников, а свои противозаконные действия они снимали на камеру», — поделился подробностями он.

По информации, полученной от собеседника, самому старшему из нападавших — 17 лет, а самому младшему — 15. Более того, на момент инцидента двое из трех мучителей уже обвинялись в антиобщественном поведении. Они стоят на учете в Отделе по делам несовершеннолетних (ОДН).

Известно, что все происходило в квартире, арендуемой матерью пострадавшего. Там, прибывшие после обращения семьи в полицию, сотрудники правоохранительных органов нашли сбритые волосы и орудия, использованные агрессорами для причинения вреда жертве: окурки, табуретки, швабру и футболки.

«Суд <…> избрал в отношении каждого из подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 5 июня 2025 года», — сообщила Объединенная пресс-служба судов Удмуртии в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новом Уренгое подросток ранил ножом охранника школы.