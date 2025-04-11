На похороны Паши Техника прибыли сотрудники полиции

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Они держат ситуацию под контролем.

На церемонию прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев. — Прим. ред.), проходящую в столичном храме Петра и Павла, прибыли сотрудники полиции, чтобы контролировать многотысячную толпу фанатов, желающих проститься с любимым исполнителем.

На кадрах с места событий видно, что по улицам Москвы шествует гигантская колонна молодежи, вдоль которой курсируют автомобили правоохранительных органов. Также на некотором удалении друг от друга можно заметить самих полицейских, включая сотрудников ДПС.

Помимо поддержания правопорядка, их задачей также является обеспечение свободного трафика проезжающих мимо машин, а также предотвращение несчастных случаев, так как соседствующий с проезжей частью тротуар с трудом вмещает всех присутствующих на церемонии.

Известного рэпера похоронят на Николо-Архангельском кладбище. Причиной его смерти стала легочная инфекция, которая развилась в организме музыканта после употребления запрещенных веществ. У сорокалетнего артиста остался шестилетний сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что окружение Паши Техника не давало ему долечиться от наркозависимости.