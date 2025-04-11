Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh;5-tv.ru

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Министр иностранных дел РФ поделился с коллегами из СНГ ходом переговоров России и США.

Администрация президента США Дональда Трампа знает о ненависти главы киевского режима Владимира Зеленского к русским. Об этом глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в Алма-Ате на Совете руководителей МИД СНГ.

Он посвятил коллег в некоторые детали российско-американских переговоров, в том числе об участии Вашингтона в урегулировании украинского кризиса.

Но при этом отметил, что не нужно обольщаться по поводу сложившихся в последнее время отношений, необходимо нацелиться на взаимное признание и уважение национальных интересов каждой страны. По словам Лаврова, США, в отличие от Европы, пытаются вникнуть в первопричины конфликта и слышат позицию России.

«Возвращение, как того по-прежнему требует Зеленский, к границам 1991 года — невозможно. Хотя бы потому, что на этих территориях живут люди, которых Зеленский считает существами. Люди, которым он посоветовал, если они ощущают себя частью русской культуры, проваливать в Россию. И это понимание тоже есть в администрации Трампа, которые не раз публично говорили, что придется Зеленскому смириться и с территориальным вопросом», — сообщил дипломат.

Глава российского МИД добавил, что Трамп не раз публично говорил о том, что обещание Украине членства в Североатлантическом альянсе было ошибкой, сыгравшей решающую роль в нынешних событиях.

И если США ищут пути для установления мира, то Европа, напротив, способствует разжиганию конфликта и предлагает другим странам «потерпеть» экономический ущерб из-за незаконно введенных против России санкций.

«Я бы посоветовал перетерпеть (главу евродипломатии. — Прим. ред.) Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу. Я вообще не понимаю этих политиков, но самое смешное, что Кая Каллас не сказала о том, что и эстонскому, и другим народам, входящим в Европейский Союз, прежде всего, приходится терпеть», — сообщил Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что такие политики, которые думают не о своих избирателях, а о том, как надо заставить другие страны терпеть, чтобы только наказать Россию, показывают, как низко пал и деградировал Европейский союз.