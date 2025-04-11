«Купол Донбасса» предотвратил атаку на Горловский молокозавод

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Беспилотник ВСУ не достиг цели.

Система «Купол Донбасса» помогла предотвратить атаку на молокозавод в Горловке. Об этом говорится в официальном сообщении УФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

Отмечается, что FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами, был вовремя перехвачен. Беспилотник обезвредили, а имеющиеся при нем взрывоопасные предметы были уничтожены.

Прежде сообщалось, что «Купол Донбасса» сорвал 188 террористических атак беспилотников ВСУ за неделю, об этом сообщал 5-tv.ru. В Макеевке, например, российские военнослужащие обезвредили украинский БПЛА Darts, оснащенный самодельным взрывным устройством на базе выстрела ПГ-7, позволяющего поражать цели на большой дальности.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.