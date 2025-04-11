Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Исключительные права останутся у продюсера до 2032 года.

Продюсер Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза» в Роспатенте. Об этом сообщило Агентство «Москва».

По данным СМИ, благодаря патенту Фадеев может производить под торговым знаком «Глюкоза» различный мерч: от одежды до канцелярии и устройств для видео- и звукозаписи.

Исключительные права на бренд у продюсера будут до 2032 года.

Под именем Глюкоза известна и певица Наталья Чистякова-Ионова, с которой Максим Фадеев сотрудничал с 2001 года. Но несколько лет назад у продюсера и исполнительницы произошел конфликт. В конце 2023-го Фадеев заявил, что «Глюкоза» — это название группы, а не псевдоним конкретного человека. Он также анонсировал перезапуск проекта с этим названием, но уже без участия Чистяковой-Ионовой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глюкоза извинилась за скандальный концерт и рассказала о тяжелой смерти бабушки. По словам исполнительницы, ее вызвавшее негодование общественности поведение на сцене было обусловлено длительным приемом антидепрессантов. Как призналась Глюкоза, вспоминая тот день ей буквально хочется «сорвать с себя кожу и родиться заново», чтобы не испытывать снова того стыда, который вызывает у нее тот инцидент.