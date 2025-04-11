Выбор между разумом и сердцем: прогноз Таро на неделю с 14 по 20 апреля

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Таролог Леонид Борисов рассказал, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Леонид Борисов эксклюзивно для 5-tv.ru подготовил общий прогноз с 14 по 20 апреля.

Основная энергия недели (Карты Таро — Смерть, Тройка Мечей, Влюбленные)

5-tv.ru

Наступает время попрощаться со всем старым в наших жизнях. Определенный этап, который длился долго и имел прочную историю, наконец завершается. Нельзя однозначно сказать, хорошо это или плохо, но время изменений пришло. Новая страница вашей судьбы уже переворачивается, и ее необходимо принять.

Кому-то может быть больно из-за расставания со второй половинкой, кого-то поразит предательство друга. В ближайшее время необходимо проявлять максимальную бдительность и осторожность. Риск потерять любимого человека очень велик. Тройка Мечей готовит нас к процессам разочарования и тревожности.

Смерть действительно означает трансформацию всех жизненных сфер. Помните, что когда закрывается одна дверь, то всегда открывается другая. Сначала может казаться, что перемены несут негатив и боль, но со временем вы поймете, что новая реальность принесет вам большую пользу.

Влюбленные предупреждают, что придется делать выбор. Возможно, именно смена реальности случилась из-за вашей переменчивости в личной жизни. Кто-то выбирал между супругом/супругой и любовником/любовницей, из-за чего теперь придется переживать болезненное расставание.

У вас однозначно будут сомнения, верный ли выбор вы сделали, но с вопросом тянуть нельзя. Иногда пластырь нужно отклеить. Сначала — больно, но потом станет легче.

Кому-то придется делать выбор между разумом и сердцем. Таро не дает однозначный ответ на то, к чему стоит склониться. Однако, может, совет карт в конце предсказания поможет понять, к чему стоит стремиться, а к чему — нет.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Рыцарь Жезлов)

5-tv.ru

Прекрасные возможности найти новые способы заработка. Если хотите подкопить деньги, то стоит отказаться — хотя бы на время — от некоторых планов или дорогостоящих хобби. Все шансы добиться финансовых успехов есть! Нужно лишь поднять себя с дивана и поискать какие-то проекты или дела.

Не бойтесь пробовать то, чем раньше не занимались. Вселенная благоволит вам на этой неделе, все начинания будут стартовать с хорошей ноты. Вам необходимо лишь искренне стремиться к успеху, и тогда все получится. Энергичным и самоуверенным людям будет легче всего в ближайшие семь дней.

Однако, если вы окажетесь не готовы к новым свершениям, есть риск потерять все. В ваших жизнях намечается период, в который нужно проявить активность, способность идти на оправданный риск и целеустремленность.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Десятка Пентаклей)

5-tv.ru

Тем людям, у кого есть семья и совместный быт, очень повезло в эту неделю. Возможно, одобрят ипотеку или решится другой вопрос с жильем. В доме будет праздничная атмосфера, с мужем или женой наступит гармония в чувствах, а дети будут радовать своими успехами.

Обратите внимание на необходимость сохранять уют и тепло в вашей семье. Помните, что вы для своей половинки — надежная опора. Женщинам, которые хотят завести ребенка, могут прийти хорошие новости. Если вы одиноки, то ваше желание обрести свое пристанище, скоро будет услышано.

Прогноз в сфере здоровья на неделю (Карты Таро — Двойка Пентаклей, Королева Кубков)

5-tv.ru

В организмах могут появиться некоторые неприятные изменения, предупреждает Двойка Пентаклей. Вероятнее всего, в последнее время вы чувствуете сильную усталость. Но эта быстрая утомляемость непостоянна — она особо ощущается только во время некоторых дней. Обратите внимание, не скачет ли у вас вверх-вниз давление в такие моменты.

Возможно, на этой неделе стоит обратиться к медицинским работникам. Банальный стресс может спровоцировать неприятные последствия для здоровья. Постарайтесь хорошо высыпаться, чтобы не начались проблемы. Важно проявить терпение и заботу к себе, подсказывает Королева Кубков.

Совет на неделю (Карты Таро — Пятерка Мечей, Рыцарь Пентаклей)

5-tv.ru

Эмоции или разум, что же выбрать? Ответ на первый вопрос про энергию недели нам наконец дает Пятерка Мечей. Чтобы избежать болезненных последствий, нужно всегда мыслить рационально. На следующей неделе все эмоции могут привести к необдуманным действиям, а уже они повлекут за собой горечи и разочарования.

Будьте дальновидны, думайте на пять (а лучше — на десять) шагов вперед. Но если проблем избежать не удастся, то необходимо помнить, что неудачи — это тоже часть нашего пути. Важно уметь принимать свои ошибки без сожалений или пафоса, а также всегда учиться на них. Не поддавайтесь на провокации и агрессию, оставайтесь всегда с холодной головой. В противном случае — ваша репутация будет серьезно подмочена.

Неделя пройдет легко и спокойно для тех, кто олицетворяет собой надежного человека, который способен держать свое слово и выполнять все обещания. Важно относиться к другим людям так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам.

Удача будет на вашей стороне, если рука будет тверда. He забывайте быть терпимее к окружающим и не опускайте руки на пути к целям. Фортуна любит успешных людей, которые не жалуются на настоящee, a совершенствуются.

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