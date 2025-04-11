Фото, видео: Nick Wass/ТАСС; 5-tv.ru

Лучший нападающий НХЛ получил золотую клюшку.

Александр Овечкин впервые вышел на лед после триумфального матча, когда он побил исторический рекорд Уэйна Гретцки. Перед началом игры лучшему нападающему в истории НХЛ вручили золотую клюшку. Без подарков не осталась и семья российского хоккеиста. На трибунах снова не было свободных мест. О том, как встречали Александра Великого и какого теперь рекорда ждут болельщики, расскажет корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Очередь у Capital One Arena выстроилась на несколько кварталов вперед. «Восьмерки» — на спинах красных джерси и на плакатах в руках. Здесь сейчас несколько тысяч человек.

Внутри — сине-алые лучи. Его имя — на куполе Capital One Arena. Семья — на льду. Его достижение — в каждом крике «спасибо!». Под рев трибун Тед Леонсис, хозяин «Вашингтона», вручает Овечкину золотую клюшку. По маленькой копии получают и сыновья хоккеиста Сергей и Илья.

В память о побитом рекорде Овечкину дарят скульптуру в виде шайбы с его изображением, а также специальный костюм. На его внутренней подкладке текстом указаны номера всех шайб, которые он забил в НХЛ.

Церемония закончилась. Лед освобождают, но знаете, что осталось? Страх. Страх всех вратарей НХЛ останется. Потому что он там, за дверью. И он скоро вернется.

Казалось бы, вот она заветная высота: он лучший в мире, его обожают миллионы, можно расслабиться. Но во взгляде — все тот же азарт, что на старте карьеры.

Второй период в матче против «Каролина Харрикейнз» Александр играет так, будто рекорд еще впереди. Два эффектных силовых приема за 20 секунд, Овечкин валит противника с ног. Затем в падении отдает голевую — и шайба в воротах.

«Феноменальный игрок», — говорит один из фанатов хоккеиста.

«Я часто водила своих маленьких детей на матчи с Овечкиным, чтобы посмотреть на него. Так что наблюдать за ним все эти годы было настоящим счастьем», — добавляет другая болельщица.

«Каролина» раздавлена. Счет — 5:4. «Вашингтон» празднует!

Это была игра, в которой не было ни секунды покоя. «Кэпиталз» сражались на пределе, а напряжение держалось до самой сирены. Каждая атака, как последний шанс, каждый сейв, как спасение всей команды.

Игра не окончена, игра продолжается! Теперь Александр Великий идет за новым рекордом — 900 шайб. И за новой наградой — «Билл Мастертон Трофи» — еще ни одному россиянину не удавалось ее получить.

Но номинируют Овечкина не за голы. А за характер и спортивные качества — за то, как падал и вставал, гнулся как сталь, но никогда не ломался.