Фото, видео: www.globallookpress.com/Sgt. Christian Aquino; 5-tv.ru

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На территории Румынии расположена крупнейшая база альянса.

Бывший кандидат в президенты Румынии раскрыл планы НАТО. В интервью Такеру Карлсону Кэлин Джорджеску рассказал, что альянс собирается начать Третью мировую войну, используя территорию Румынии.

«Они могут вовлечь в Третью мировую войну всю Европу, а также Соединенные штаты. У них есть свои интересы. Они заинтересованы в войне. К тому же, Румыния обладает выгодным географическим положением», — отметил бывший кандидат в президенты страны.

По словам Джорджеску, Третья мировая война никогда не входила в интересы Румынии. Однако, ей не оставят выбора из-за стратегической ценности. Среди стран НАТО Румыния имеет самую протяженную границу с Украиной, а также является ключом к Черному морю и господству на Балканах. Кроме того, на территории находится крупнейшая база альянса.