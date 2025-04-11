Три населенных пункта в Дагестане заблокированы из-за лавины

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Иванов; 5-tv.ru

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Связи с местными жителями нет.

В одном из районов Дагестана сошла лавина. Сразу три населенных пункта недоступны.

Нет связи и проехать к ним нельзя. Единственную подъездную дорогу завалило снегом, сейчас трасса закрыта. Дорожные службы устраняют последствия.

Сообщается, что никто не пострадал. Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности и без острой необходимости не выходить из дома.