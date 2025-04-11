«Чувствуем друг друга»: группа SEREBRО про дружбу с Фадеевым

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Со своим продюсером девушки обсуждают личные и творческие вопросы.

Участницы популярной группы SEREBRО стали настоящими друзьями со своим продюсером Максимом Фадеевым. Об этом исполнительны рассказали эксклюзивно для 5-tv.ru на препати музыкальной премии RU.TV.

По их словам, Фадеев для них уже не просто профессиональный наставник.

«Он нам как отец. Мы не можем даже выделить один совет и урок, который он нам дал, потому что он невероятный наставник», — заявили собеседницы.

Певицы отметили, что каждый раз, когда они встречаются с Максимом Фадеевым и записывают новые треки, начинается глубокий разговор, в ходе которого обсуждаются не только музыкальные аспекты, но и жизненные вопросы.

«Каждый раз мы что-то для себя берем обязательно. Это касается жизни, музыки, вселенной», — добавили они.

Участницы SEREBRО также вспомнили о своей первой встрече с продюсером.

«Нет ощущения, что это чужой человек, которого не знаешь. Просто, будто бы встретился с родственником, и хочешь рассказать ему все, что у тебя на душе, все, что наболело. Он слушает, помогает советами, дает наставления. И разница в возрасте не ощущается», — рассказали участницы.

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