«Всплыло на поверхность»: Нюша о примирении с сестрой на телепроекте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Раньше звезда часто находилась в позиции жертвы.

Певица Нюша помирилась с сестрой на реалити-шоу «Сокровище императоров», которое, по словам звезды, кардинально изменило ее жизнь и отношения с сестрой. Этим она эксклюзивно для 5-tv.ru поделилась на препати музыкальной премии RU.TV.

Артистка рассказала, что шоу стало для них с сестрой, двукратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию Марией Шурочкиной, возможностью разобраться в накопившихся обидах и невысказанных чувствах.

«То, что произошло с нашими отношениями, было очень глубоко. Мы попали во многие стрессовые ситуации, в которых поднялись непрожитые чувства, претензии друг к другу. И это было очень здорово, потому что, если бы этого не произошло, мы могли бы еще годами так и не поговорить друг с другом. Это бы просто копилось, и не было возможности об этом сесть и поговорить», — пояснила она.

Нюша также призналась, что осознала свою позицию жертвы в некоторых прошлых ситуациях при общении с Марией.

«Каждый из нас чем-то травмирован. Моя сестра получала какие-то травмы, безусловно, в спорте, потому что это очень тяжело, невероятно тяжелые тренировки, закалка. Конечно, у нее есть свое, у меня есть свое. И вот на шоу мы занимались этими вопросами», — отметила певица.

К тому же она подчеркнула важность открытого диалога и консультаций со специалистом.

«Бывает так, что люди годами с этим ходят, но ничего не происходит. Тогда надо обратиться к психологу», — заключила Нюша.

Родственники певицы талантливы в разных сферах. Отец артистки, Владимир Шурочкин, состоял в коллективе музыкальной группы «Ласковый май» и в дальнейшем первым стал продюсировать дочь. Мать исполнительницы, Ирина Шурочкина, в юности была солисткой в рок-группе. Родители расстались, когда Нюше было два года, однако у нее сохранились теплые отношения с отцом, поскольку тот активно участвовал в жизни дочки.

Сестра певицы Мария Шурочкина стала олимпийской чемпионкой и восьмикратной чемпионкой мира по синхронному плаванию. А младший брат Иван занимается трикингом — дисциплиной, сочетающей акробатику и боевые искусства.

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