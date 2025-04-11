Бузова смешит журналистов, а Дайнеко прячет обручальное кольцо: звезды на красной дорожке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Москве прошло вручение ежегодной музыкальной премии. Что нового о личной жизни рассказали представители мира шоу-бизнеса?

В Москве прошла «Жара Music Awards». Ежегодная музыкальная премия собрала весь цвет российской поп-эстрады. И на этот раз журналисты, проникшие на звездную дорожку — она была не красной, а черной — задавали артистам не только личные вопросы. Интересовались также о том, как начинающим исполнителям пробиться к пику популярности. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов тоже задал вопрос звездам.

Как и на любой музыкальной премии — на ковровой дорожке ажиотаж. Фанаты выстраиваются, чтобы вблизи рассмотреть любимых исполнителей, а журналисты пытаются добыть эксклюзив из первых уст.

Все внимание СМИ на себя сразу же забирает Ольга Бузова. Певица даже создает пробку на ковровой дорожке, пока общается с корреспондентами телеканалов. Во время рассказов о вечернем образе и новых песнях проскакивают фразы, которые точно станут мемами.

«Зачем спорить, если можно не спорить? Какая я крутая! Блин, а можно так про себя говорить? Конечно, можно. Жизнь одна!» — сказала певица Ольга Бузова.

Звание самой эпатажной на церемонии достается актрисе Анне Хилькевич. Она пришла с коляской!

«Я сегодня пришла, чтобы напомнить о том, какая она — современная успешная женщина. Она реализуется и в карьере, и в материнстве. Она может делать много дел одновременно: подписывать многомиллионные контракты, кормить ребенка, снимать влог, быть красивой», — сказала актриса Анна Хилькевич.

Виктория Дайнеко вновь появляется на публике со своим женихом — Беркели Овезовым. Он недавно оказался в центре скандала. Светские хроникеры сообщили о слухах, что он судится с бывшей женой из-за алиментов, а свекрови не вернул долг. Да к тому же у него долги по налогам и кредитам. Но о личной жизни певица рассказывать не хочет.

«Похвастайтесь колечком, пожалуйста», — попросили журналисты.

«Нет. Я вообще не из тех, кто любит хвастаться», — сказала певица Виктория Дайнеко.

На всеобщее обозрение свою жизнь сейчас старается не выставлять и Анна Седокова. Впервые после гибели экс-мужа Янниса Тиммы она вышла в свет.

«Дайте мне чуть-чуть еще времени, и я вернусь! Честно!» — сказала певица Анна Седокова.

На ковровой дорожке разворачивается настоящая битва новостных поводов. Заявления о новой музыке сыплются одно за одним. Вот и Анна Asti после слухов о разводе с мужем анонсирует новый альбом. Правда, жалуется журналистам на здоровье.

«Вы знаете, у меня все болит снова. Ничего не вернулось на круги своя. Молодость проходит и обратно не возвращается», — сказала певица Анна Asti.

Исполнители хита про блондинок и гламур, похоже, готовятся записать песню с американской звездой Билли Айлиш. Недавно она сняла видео под трэк российских певцов. О возможной коллаборации с американской поп-звездой намекают в разговоре с нашей съемочной группой.

«Надеюсь, звезды сойдутся. И все будет. Все-таки там чуть другой уровень. Не от нас все зависит», — сказал певец nkeeei.

Дорожка музыкальной премии черная, а вот дресс-код красный. Тут битва луков. Митя Фомин привлекает внимание шляпой. А группа «Мохито» признается, что их стилист чуть не сорвала выход музыкантов.

«Она решила, что она очень занята и ей некогда собирать нас. И мне остался выбор что? Ну, собирать самой. Ходить по магазинам», — сказал солистка группы «Мохито» Диана Оболашвили.

Впрочем, среди тех, кто «выстрелил» в соцсетях, есть и всем известные артисты. Песня Нюши десятилетней давности «Где ты, там я» завирусилась в Интернете. Под нее снимают новый тренд о выходе из зоны комфорта.

«Конечно же, очень приятно. Я с удовольствием поддерживаю эту волну», — сказала певица Нюша.

Певица и сама сняла видео под этот трэк. С юмористической подписью — «закрываю тренд».