Хватит капли крови: разработка ученых из РФ поможет распознать пищевой аллерген

Фото, видео: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Препарат уже используется для диагностики и включает более 180 аллергенов.

Весной стихийно растет число обращений не только из-за укусов клещей. Это время года еще называют адом для аллергиков. Их число за последние 100 лет увеличилось в рекордные 15 раз. Причем все чаще люди страдают не от домашних животных или цветущих растений, а от того, что мы едим.

Здоровые продукты и модное сегодня правильное питание совсем не гарантируют отсутствие аллергии. Но распознать ее теперь помогает уникальная разработка наших ученых. Корреспондент «Известий» Анастасия Харченко все расскажет.

Одной капли крови теперь будет достаточно для того, чтобы выяснить, на что у человека есть аллергия. Выявить ее можно даже у младенцев. Аллергочип, который используют для этого, разработали российские ученые совместно с коллегами из Венского медуниверситета.

«Он используется уже для диагностики и включает более 180 аллергенов. Эта платформа охватывает широкий спектр аллергенов — и пыльцевые, и пищевые, и бытовые, и эпидермальные», — сказал заведующий лабораторией иммунопатологии первого МГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Александр Караулов.

За последние 100 лет число аллергиков увеличилось почти в 15 раз. На сегодняшний день это 30% взрослых и половина детского населения со всего мира. У 60% детей иммунная система сверхчувствительна к аллергенам. Причем в большинстве случаев раздражителем становится не пыльца и шерсть животных, а пища.

Огромное количество продуктов правильного питания — зелень, орехи, белковые батончики. Да что угодно есть сейчас практически в любом супермаркете. Здоровый образ жизни с каждым днем становится все популярнее, но в этом всем есть и нюансы.

Аллергены скрыты в самых привычных, вроде бы даже полезных продуктах: молоко, фасоль, горох, яйца, рыба, орехи, виноград, соя. Последнюю часто добавляют в огромное количество пп-продуктов, а ведь составы читают далеко не все. Зато о правильном питании говорят на каждом углу, отдельную нишу занимают так называемые блогеры-нутрициологи.

«Здоровое питание можно внедрять с абсолютно разного возраста. Лучше это делать с детства, приучать детей к овощам, фруктам, здоровым сложным углеводам, белку и так далее. И главное, что это можно начать в любом возрасте», — сказала блогер-нутрициолог Вера Дудченко.

Но только вот блогеры почему-то часто умалчивают о том, что ограничительные диеты, особенно в детстве, могут привести к развитию пищевых аллергий.

«Я обратилась за помощью к специалисту, к аллергологу. Выяснили то, что у меня идет пищевая аллергия на кисломолочный продукт. Была она приобретена в детском возрасте, 4-5 лет. Благодаря экспериментальному препарату, который сочетал в себе яйца, творог и рыбу, жуткая аллергическая реакция пошла на белок», — рассказывает аллергик Тамара Павелоните.

У аллергиков может страдать кожа, желудочно-кишечный тракт, верхние и нижние дыхательные пути, почти все системы организма. У детей проявляется железодефицитная анемия. Даже дипломированные диетологи зачастую не назначают никаких анализов на выявление аллергии у пациента на тот или иной продукт.

«Когда аллергия, человек уже знает, как правило, потому что уже никак не переносит эти продукты. Скажем, у человека скрытые какие-то непереносимости, мы не можем открыто сказать, мы можем исключительно заподозрить», — сказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Кроме того, некоторые зарубежные продукты не проходят дополнительной проверки. И о том, чем они обработаны и что содержат внутри, можно только догадываться.

«Именно появляется такой термин, как патоген-продукт, с этим тоже связана пищевая непереносимость. Необходимы новые подходы и инновации для того, чтобы остановить рост и распространенность аллергических заболеваний», — сказала заведующая отделением в клинике аллергологии и диетотерапии Вера Ревякина.

Поэтому ученые и уделяют особое внимание выявлению аллергии. Сейчас в этой сфере существенно продвинулись за счет методов молекулярной диагностики на уровне ДНК.