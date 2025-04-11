ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в концлагере Треблинка
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Капустянский; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Один из надзирателей признался, что только за 11 месяцев в так называемых «душегубках» истребили два миллиона человек.
Стали известны новые сведения о зверствах нацистских палачей в концлагере Треблинка под Варшавой. В ФСБ рассекретили показания военных преступников, в том числе предателей и перебежчиков.
Один из надзирателей признался, что только за 11 месяцев в так называемых «душегубках» истребили два миллиона человек. Прежние данные были сильно занижены.
Жестоко расправлялись с женщинами и мужчинами, стариками и детьми. Особо цинично обходились с евреями. Их в Треблинку везли эшелонами и по пути следования расклеивали плакаты с надписями «Вас ждет Палестина».