«Мы понимали, что все. Вызвали священника»: сын Сафронова о последних днях жизни Паши Техника

Близкие Паши Техника вызывали священника к нему в палату незадолго до смерти

Фото: Instagram*/techniquepashalive

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Лука Затравкин успел навестить рэпера в больнице незадолго до его смерти.

Близкие Паши Техника за два дня до смерти рэпера вызывали к нему в палату священника. Об этом рассказал сын художника Никаса Сафронова — Лука Затравкин. О проблемах со здоровьем артиста он узнал от его бывшей жены Евы Карицкой и сразу же вызвался помочь, поскольку был близок с исполнителем.

«Мы понимали, что все. Вызвали священника, чтобы соборовать его. Потом я зашел проститься, говорил с ним долго, уверен, что он меня слышал», — рассказал Лука в интервью изданию Woman.ru.

Он также отметил, что деньги на лечение артиста собирали многие его коллеги, в том числе Баста. Сам Затравкин оплатил место на Николо-Архангельском кладбище.

Тело артиста уже транспортировали в РФ из Таиланда. Известно, что рэпера предадут земле 11 апреля.

«У Паши не было страховки, и все лечение оплачивала семья, это очень дорого», — добавил Лука.

Паша Техник скончался 6 апреля в Таиланде в возрасте 40 лет. С конца марта он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Директор артиста Марк Яровный сообщил, что причиной смерти рэпера стала легочная инфекция. Однако не все в это верят. Некоторые считают, что всему виной — запрещенные вещества.

«Врачи изначально говорили, что отравился колбасной продукцией. Ну какие таблетки (наркотики. — Прим. ред.)? Кто пишет, тот пусть пишет что хочет. Я от врачей говорю — от первоисточника. И присоединилась вторичная инфекция — воспаление легких», — сказал Лука.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Паши Техника отказался ехать на похороны отца.

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