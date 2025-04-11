«Растет, как чужой»: Муцениеце о решении сына жить у Прилучного

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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С прошлого года мальчик не общается с мамой.

Актриса Агата Муцениеце все еще не смирилась с решением сына Тимофея: ребенок захотел жить с отцом, артистом Павлом Прилучным, и оборвать все связи с матерью и сестрой. Свое мнение по поводу сложившейся ситуации она высказала в новом выпуске авторского развлекательного шоу на YouTube.

«Как незаметно растут чужие дети», — сказал на видео соведущий звезды Антон Каравайцев.

Однако Муцениеце не согласилась с этим высказыванием и отметила, что рост все же видно.

«У тебя свои. Один, правда, плюс-минус…», — на это с улыбкой парировал артист.

Актриса подхватила рассуждение и дополнила его аллюзией на события из собственной жизни.

«Один то там, то сям. Сам знаешь», — добавила она.

Тогда в диалог включилась гостья шоу — блогер Аня Покров.

«Подкидыш?» — пошутила она.

На это артистка не без иронии ответила: «Откидыш! Мой (ребенок — Прим. Ред.), как чужой, растет вообще… Время летит! А я все „Догадки…“ снимаю».

Сын Муцениеце от Прилучного Тимофей с прошлого года переехал от мамы к отцу, несмотря на то, что суд постановил мальчику проживать с Агатой. При этом поклонники актрисы подозревают, что на школьника оказывается давление в новой семье отца, женатого на коллеге Зепюр Брутян.

При этом Агата воспитывает дочь Мию, которой не запрещает видеться с отцом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем закончилась борьба Прилучного и Муцениеце за алименты.