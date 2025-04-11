Глава филиала Siemens погиб при крушении вертолета в США

Фото: Reuters/Eduardo Munoz

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На борту воздушного судна также находились его супруга и трое детей. Никто не выжил.

Глава испанского филиала компании Siemens Агустин Эскобар погиб вместе с семьей в результате крушения вертолета в США. Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Воздушное судно упало накануне в реку Гудзон недалеко от Нью-Йорка. На борту находилось шесть человек — один пилот и пятеро туристов. Никто не выжил.

«Глава испанского ответвления технологической компании Siemens и его семья были опознаны в качестве жертв падения злополучного вертолета в Гудзон. В результате катастрофы погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей», — отмечается в материале газеты.

Что стало причиной крушения вертолета, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало причиной крушения батискафа «Синдбад» в Египте. По последним данным, число погибших россиян выросло до семи человек. Последняя жертва трагедии скончалась в больнице. Известно, что это ребенок.