«Сделала подарок мамочке»: дочь Заворотнюк о рождении сына

Дочь Заворотнюк заявила, что актриса станет ангелом-хранителем для ее сына

Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk

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Малыш появился на свет всего за сутки до дня рождения своей знаменитой бабушки.

Дочь заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, Анна, познает радости материнства. Малыш появился на свет за день до дня рождения своей звездной бабушки. 3 апреля звезде сериала «Моя прекрасная няня» исполнилось бы 54 года. Знаменитость скончалась в конце мая 2024 года после многолетней борьбы с раком мозга.

«Я сделала подарок маме на ее день рождения. Теперь она будет ангелом-хранителем для нашего сына», — написала Анна в личном блоге.

Наследница звезды сериала «Моя прекрасная мама» признается, что с рождением сына стала иначе смотреть на жизнь.

«Из ощущений: наступила какая-то абсолютно новая эра, четкое осознание своего женского начала, любовь к мужу, которая теперь более зрелая, что ли», — добавила Анастасия.

Мужем и отцом ребенка Анны является предприниматель Тимур Исмаилов. Они познакомились еще в 2015 году во время обучения девушки в Нью-Йорке. В 2022-м пара тайно расписалась.

Ранее, писал 5-tv.ru, дочь Заворотнюк показала редкие кадры с младшей сестрой.

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