«Шикарный дуэт»: Бузова удивила фанатов новым треком с легендой эстрады

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

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Слушатели положительно отозвались о вышедшей композиции.

Певица Ольга Бузова записала совместный трек с исполнительницей народных песен Надеждой Бабкиной. Такое решение показалось поклонникам крайне необычным.

В своем Telegram-канале звезда выложила фрагмент новой песни и сообщила, что полностью композицию в настоящий момент можно послушать на всех музыкальных площадках.

«Прямо сейчас вышел дуэт с неподражаемой и роскошной Надеждой Бабкиной. Это новое звучание трека Made in Russia», — написала Бузова в блоге.

Фанаты позитивно отреагировали на песню в комментариях под постом, несмотря на то, что такой дуэт для многих из них оказался неожиданным.

«Девочки, вы супер!»;

«Шикарный дуэт! Две легенды!»;

«Золотой голос России, лучшая из лучших!» — отметили подписчики.

До этого бывшая звезда шоу «Дом-2» признавалась, что мечтала оказаться на одной сцене с Бабкиной. Тогда как Надежда Георгиевна была противоположного мнения. В 2022 году исполнительница нелестно отзывалась о творчестве Бузовой, отмечая, что у знаменитости отсутствует яркий певческий талант. Однако на прошедшем юбилее Бабкиной звезды подружились.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиями.