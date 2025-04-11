«Ему еще грустнее»: сын Паши Техника отказался ехать на похороны отца

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Мальчик сдержанно отреагировал на трагическую новость.

Сын рэпера Паши Техника отказался от посещения похорон отца. Об этом подписчикам в соцсети рассказала бывшая жена исполнителя и мама мальчика Ева Карицкая.

По ее словам, такое решение мальчик принял самостоятельно. Экс-супруга музыканта пояснила, что ей самой больно переживать трагичное событие, поэтому она не представляет, как с такой поездкой справился бы школьник.

«Больно смотреть на сына, который отказался ехать на похороны, потому что ему будет еще грустнее — так он мне сказал. Боже, за что?» — пояснила Карицкая в блоге.

Ребенку об уходе его папы из жизни Ева рассказала после того, как они прилетели из Таиланда, где отдыхали всей семьей. Она отметила, что реакция сына оказалась довольно сдержанной.

Незадолго до трагедии Паша Техник посетил интервью телеведущего Дмитрия Диброва, где обратился к якобы повзрослевшему сыну.

«Желаю, чтобы ты просто развивался и не совершал всех тех ошибок, которые совершал я, шел вперед, в здравую духовную сторону. <…> Оставайся порядочным человеком и приноси пользу обществу. Оставь о себе хорошее впечатление, не как я», — сказал музыкант.

Церемония прощания с рэпером состоится 11 апреля в Храме Петра и Павла в Лефортово. Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе.

Ранее 5-tv.ru писал, как экс-жена Паши Техника рассказала сыну о смерти папы.

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