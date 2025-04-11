Начало крепкой дружбы: самые занятные игры для собак

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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Активности могут быть как умственными, так и физическими.

Активные игры с собакой необходимы, чтобы дать питомцу выход накопившейся энергии и создать атмосферу близости с хозяином. Как с пользой занять любимца, в беседе с URA.RU рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Зачем нужны игры с собакой

В связи с тем, что собаки по своей природе охотники, для них важно бегать и исследовать территории. Времяпровождение с любимцем легко скрашивается игрой, где питомец реализует природные потребности.

К тому же подвижные активности способствуют социализации собаки и установке крепкой связи с хозяином при создании доверительного фона. Эксперт подчеркнул, что с незнакомыми четвероногими лучше затеять игру издалека, чем пытаться погладить, поскольку во втором случае они могут испугаться или увидеть в приближающемся человеке угрозу, а его улыбка будет расценена как оскал.

«Лучше всего находить контакт в игре: бросьте игрушку собаке — и начало дружбы будет положено. В этом плане игра — это идеальный способ создания доверительных отношений с животным», — заявил Шеляков.

Элементы команд есть в большинстве игр, через которые питомец сможет научиться подчинению. Новые развлечения способствуют развитию собаки, что, по словам ветеринара, похоже на воспитание детей.

«Мы всегда воспринимаем животных как детей 3–4-летнего возраста. Поэтому работаем мы теми же методологическими приемами: обучаем собаку развивающими, подвижными играми», — отметил специалист.

Основные виды игр с собаками

Среди большого спектра игр с собакой существуют как активные, так и развивающие.

«Собаке должно быть интересно, не надо заставлять ее делать то, что она не хочет. Это зависит от большого количества факторов, от породы до возраста. Нужно сначала понять, что нравится собаке, а затем работать в этом направлении», — уточнил Шеляков.

Апорт — самая простая команда, которую можно выучить за игрой, когда питомец будет приносить любимую игрушку, а затем любой предмет, который кинет хозяин. Для начала у собаки нужно вызвать интерес с помощью вещи. После того как питомец возьмет игрушку в зубы, нужно его похвалить и дать ему лакомство — любимый предмет за угощение. Процесс должен сопровождаться командой «дай».

В прятки с любимцем лучше играть сначала дома. Собаку нужно усадить на одно место и спрятаться, но так, чтобы питомец видел. Дальше следует позвать собаку командой, а когда она подойдет — угостить. Полезность такого подхода в том, что в случае потери питомца на улице его можно будет найти по команде.

Игра в наперстки требует терпения. Для нее нужно три стакана и угощение. Лакомство располагается у стакана, после чего следует команда «ищи». Усложнить задачу можно, поставив угощение под ребро стакана.

Еще одна легкая и при этом активная игра — перетягивание каната, пледа или полотенца. Двигать предмет нужно так, чтобы собака начала за ним охотиться. Питомцу стоит позволить пару раз отобрать игрушку из рук, чтобы был понятен смысл. При этом любимца важно научить отдавать игрушку по команде.

Догонялки — активность, которая удержит в тонусе как собаку, так и хозяина. Достаточно бежать и подозвать питомца к себе. Начинать нужно с бега на короткие расстояния с постепенным увеличением дистанции.

Прыжки помогут научить питомца трюку. В этом помогут обруч или палка. Сначала надо держать препятствие на доступной для пса высоте. Мотивировать любимца можно лакомством в другой руке.

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