Секрет сочного мяса: назван идеальный маринад для шашлыка

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Шеф-повар рассказал, на какие продукты и специи стоит обратить внимание для приготовления соуса.

Сезон шашлыков скоро наступит в России. Для этого любимого многими блюда крайне важен правильный маринад. Как правильно подготовить мясо к жарке — в беседе с URA.RU рассказал шеф-повар Богдан Хазов.

Главные составляющие маринада

В состав маринада, по словам эксперта, в независимости от выбора рецепта, всегда входит несколько видов продуктов. Так, его неотъемлемой частью является кислота, размягчающая мясо.

Классическими добавками будут также лук и уксус. В качестве альтернативного варианта гурманы иногда добавляют киви или ананас. Хазаров отметил, что в этом случае подойти может любой продукт с кислотой в составе.

Специи придадут мясу особенный вкус. Их обычно выбирают в зависимости от личных предпочтений. При этом для курицы шеф-повар советует использовать карри, для свинины — хмели-сунели, а для баранины — смесь кориандра, паприки и перца.

Баланс соли и сахара значительно влияет на конечный вкус блюда, поэтому его нужно тщательно соблюдать. Тогда как добавление кефира или минералки шеф-повар считает ненужным.

Секрет идеального маринада для шашлыка

Самый проверенный рецепт жарки шашлыка на мангале включает соль, перец, малое количество уксуса и специи для конкретного вида мяса.

Безусловно, использовать можно и маринады с медом, горчицей, кунжутным маслом или соевым соусом. Однако такие вкусы специалист назвал экзотичными.

«Проблема в том, что в таком маринаде оказывается много сахара. В результате шашлык становится сложнее готовить, потому что сахар начинает гореть раньше, чем мясо готовится», — пояснил Хазов.

Правильный процесс мариновки шашлыка

Первым шагом перед мариновкой шашлыка является подготовка мяса. Важно нарезать куски курицы, свинины, говядины и баранины так, чтобы они были одного размера — с сердцевину киндер-сюрприза.

Резать важно поперек волокон, поскольку так мясо впитает маринад.

Эксперт предупредил, что кислый компонент может сильно разъесть мясо, поэтому маринад не следует держать слишком долго.

«Например, если делать маринад с киви, то за ночь он превратит мясо буквально в лоскуты — оно не будет цельным. У всего есть мера, которой нужно придерживаться», — заявил шеф-повар.

Курице будет достаточно пары часов, а вот свинине понадобится 5-6 часов. Время мариновки баранины зависит от качества мяса. При хорошем состоянии продукта маринад лучше сразу перемешать с мясом и поставить на огонь, а при плохом помариновать можно два часа. Говядину, считает собеседник, достаточно перемешать с солью и перцем и сразу жарить.

Сочное мясо после маринования

Для сохранения яркого вкуса у блюда шашлыки необходимо готовить на среднем жаре. По словам Хазова, нужно обращать внимание на то, как долго мясо жарится на огне, чтобы его не пересушить. Так, сочный шашлык может получиться даже из сухих, по мнению многих, куриной грудки и свиной вырезки.

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