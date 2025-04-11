Российские силы освободили село Журавка в Сумской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают создать буферную зону по границе Курской и Белгородской областей, чтобы боевики ВСУ прекратили обстрелы мирных городов РФ.

Главные новости о проведении специальной военной операции сегодня приходили из приграничных территорий — Сумской области. Там наши военные взяли под свой контроль еще один населенный пункт в этом регионе — село Журавка.

Это задача, поставленная перед военными, — создать буферную зону по границе Курской и Белгородской областей для того, чтобы ВСУ прекратили обстрелы российских мирных городов.

Хотя в последнее время для боевиков основными целями стали объекты, имеющие отношение к энергетике и топливному комплексу. За минувшие сутки несколько украинских дронов упали на газопровод в Шебекино.

Еще один атаковал электроподстанцию «Грайворон». Киев демонстрирует, что он не намерен соблюдать даже частичное перемирие.