Дорожная карта: РФ и США обсудили возвращение российской дипсобственности

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Речь о конфискованных властями США шести объектах.

В ходе встречи в Стамбуле Россия и Соединенные Штаты Америки договорились о создании плана действий по вопросу изъятой российской дипломатической собственности. Об этом 10 апреля сообщило Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале.

«В контексте поставленного российской стороной вопроса о возврате конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на правах собственности, условлено разработать дорожную карту», — уточнили в сообщении.

В Министерстве иностранных дел также сообщили, что продолжается работа по облегчению процедуры получения виз и перемещения сотрудников дипломатических представительств в странах, где они аккредитованы.

В сообщении говорится, что Александр Дарчиев, посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки, предложил активизировать работу по достижению ключевых целей, которые направлены на укрепление доверия между сторонами и развитие деловых и общественных контактов. В том числе, он предложил возобновить прямое авиасообщение между странами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США договорились о мерах по облегчению передвижения дипломатов.