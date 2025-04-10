Россия и США договорились о мерах по облегчению передвижения дипломатов
Дарчиев: делегации столкнулись с наследством прежней американской администрации
Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
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Участники переговоров сделали шаг вперед.
В ходе консультаций в Стамбуле Россия и США договорились о дальнейших шагах по упрощению процедур перемещения дипломатов и оформления виз. Об этом 10 апреля сообщил посол России в США Александр Дарчиев.
Как стало известно, участники переговоров будут анализировать предложения, выдвинутые в ходе встречи, чтобы достичь новых соглашений к следующему этапу консультаций. По его словам, прошедший раунд переговоров позволил участникам сделать шаг вперед в решении проблемы, связанной с восстановлением работы дипломатических представительств.
Также представители внешнеполитических ведомств обеих стран пришли к выводу о необходимости преодоления трудностей, возникших в результате действий предыдущей администрации США.
«Главы делегаций констатировали наличие серьезных „раздражителей“, доставшихся в наследство от прежней американской администрации, которые необходимо безотлагательно устранить для укрепления доверия и восстановления полноценных межгосударственных связей», — заявил Дарчиев журналистам.
Российская сторона акцентировала внимание на необходимости скорейшего возвращения дипломатической собственности, которая была изъята властями США. Переговоры между Россией и США прошли в конструктивном ключе, отметил Дарчиев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как прошли переговоры России и США.