Акция «Бессмертный Полк» в этом году пройдет в смешанном формате

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ней смогут поучаствовать даже бойцы на передовой.

Ежегодное шествие в рамках акции «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в смешанном формате. Как сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения (ООД) «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, в регионах с достаточным уровнем безопасности акцию проведут оффлайн.

«„Бессмертный полк“ пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном. Там, где наши региональные отделения движения совместно с местными властями сочтут это возможным по соображениям общественной безопасности, шествие „Бессмертного полка“ в День Победы вновь украсит улицы и площади наших городов», — заявила общественный деятель.

По ее словам, акцию необходимо провести исключительно только 9 мая, однако время для нее местные власти могут выбирать по своему усмотрению. Более того, сопредседатель ООД Сергей Макаров предложил дать возможность поучаствовать в таком важном для многих россиян событии и бойцам, которые прямо сейчас находятся в зоне СВО. «Бессмертный полк на передовой» позволит защитникам Родины рассказать истории своих героических предков.

«Мы предлагаем разместить их портреты у себя в пунктах временной дислокации, в блиндажах, на боевой технике и записать видеообращение к ветеранам Великой Отечественной войны, воевавшим с нацизмом, и к своим родителям, родным и близким, которые ждут дома», — пояснил активист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правнук Сталина отказался идти на Парад Победы.