Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

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По предварительной информации, произошел отказ одного из двигателей судна.

Самолет рейса Москва — Денпасар, следующий из России в Индонезию, готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, произошел отказ одного из двигателей судна. Вся информация в данный момент уточняется.