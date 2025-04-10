На восстановление новых регионов РФ выделят более 520 миллионов рублей

ДНР и Запорожская область получат 520 миллионов рублей на строительство домов

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

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Реализация программы помощи субъектам продолжается.

Правительство России профинансирует строительство жилья в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Кабинета министров.

«Сегодня на строительство многоквартирных домов в Донецкой Народной Республике и в Запорожской области выделим еще более 520 миллионов рублей», — уведомил он.

Глава Кабмина подчеркнул, что после того, как президент России Владимир Путин обозначил восстановление воссоединившихся со страной территорий в качестве общенационального приоритета, представителям регионов уже было направлено более 360 миллиардов рублей.

По словам Мишустина, в дальнейшем в субъектах, вернувшихся в состав РФ, будут отремонтированы социальные объекты, энергетические и коммунальные системы и будет восстановлено качество дорог. Также запланирована поддержка бизнеса.

«Будем дальше делать все необходимое для активного развития регионов, чтобы в целом уровень жизни там не ниже среднего по стране», — заключил премьер-министр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме.