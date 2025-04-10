«Клуб беспомощных мечтателей»: США не поддерживают инициативы ЕС по Украине

Фото, видео: Reuters/LUDOVIC MARIN; 5-tv.ru

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Вашингтон не готов давать Европе никаких гарантий.

Между тем, так называемая коалиция желающих, которая обсуждала сегодня в Брюсселе перспективы отправки военных на Украину, столкнулась с непреодолимым препятствием — отсутствием поддержки со стороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министры обороны стран НАТО собрались по инициативе Великобритании и Франции. Однако британский премьер Кир Стармер заранее предупредил, что так называемые миротворческие силы будут жизнеспособны только при гарантиях безопасности со стороны Штатов.

Но Вашингтон ничего не обещает. В таких условиях даже предложение главы евродипломатии Кайи Каллас, что это могла бы быть просто мониторинговая миссия, не встретило поддержки остальных участников.

Видимо, коалиция желающих так и останется клубом «беспомощных мечтателей», резюмирует агентство Bloomberg.