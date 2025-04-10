Зверства ВСУ в Курской области: девять мирных жителей обнаружены мертвыми
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Девять мирных жителей в Курской области обнаружены мертвыми
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Село Махновка пострадало в результате целенаправленного обстрела частных домов.
Новые факты зверств ВСУ зафиксированы в Курской области. В селе Махновка обнаружены тела девяти убитых мирных жителей, которые погибли в результате целенаправленного обстрела частных домов.
Боевики били по зданиям тяжелой артиллерией. Одну женщину националисты убили выстрелом в голову.
Сейчас опрашиваются свидетели преступления, устанавливаются личности жертв.