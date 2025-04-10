Срок пребывания иностранцев в России по электронной визе увеличат до 30 дней

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В будущем этот срок планируют увеличить до четырех месяцев.

С 10 апреля иностранные граждане, прибывающие в Россию по электронной визе, смогут находиться на территории страны дольше — до 30 дней. Об этом сообщил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Уже второй год жители 64 государств получают единую электронную визу. За это время она оформлена свыше миллиона раз. Сегодня рассмотрим изменение законодательства, которым увеличим срок пребывания по ней. Теперь он составит 30 суток вместо 16», — сообщил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр сообщил, что срок действия единой электронной визы будет увеличен до четырех месяцев. Это, по его словам, даст возможность путешественникам лучше узнать природу и культуру России, а также будет способствовать расширению деловых связей с иностранными партнерами.

Ранее, 1 апреля, стало известно, что правительство одобрило законопроект, который продлевает срок пребывания иностранцев в России по электронной визе.

Отмечалось, что изменения в законодательстве направлены на то, чтобы привлечь больше иностранных граждан в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутске задержали женщин, обеспечивших незаконное пребывание 230 мигрантам.