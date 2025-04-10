Apple вывезла самолетами из Индии 1,5 млн iPhone из-за пошлин США

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

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Общий вес партии составил около 600 тонн.

Американская компания Apple арендовала самолет для транспортировки полутора миллионов iPhone из Индии в Соединенные Штаты, груз весит порядка 600 тонн. Об этом 10 апреля сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Как сообщил источник, близкий к компании, Apple планирует найти способ избежать уплаты пошлины.

Эксперты предполагают, что стоимость iPhone в Соединенных Штатах может значительно увеличиться, поскольку Apple сильно зависит от поставок из Китая — основного места производства устройств. На эту продукцию распространяется тарифная ставка Трампа в размере 125%.

Стало известно, что Apple нарастила выпуск своей продукции в Индии, стремясь обойти ограничения, введенные Трампом в отношении Китая, где сосредоточено основное производство компании. В течение последней недели марта Apple осуществила отправку пяти самолетов с iPhone и другими устройствами из Индии в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительсвто Китая ввело ответные пошли на товары, произведенные в США.