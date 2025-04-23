Зумерский парник: современная молодежь и реалии 90-х

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ 5-tv.ru

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Звезды красной дорожки перенесли зумеров в период после развала СССР и рассказали о том, как им жилось!

Тихо и незаметно в наши сердца заселилась романтика 90-х. Съемочная команда фильма «Где наши деньги» эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru мыслями о рафинированности молодого поколения, пропаганде лихих времен в кино и секретами хорошей жизни в непростые времена.

Крайне сложно сейчас рассудить, что было основой лихих времен — кристальная справедливость или несправедливая жестокость. Наверное, как в любой жизненный период, никогда не было единого характера. Люди всегда делились на охотников и жертв, на хитрых и отважных. Дело в том, что 90-е «лихие» и культовые не потому, что там было здорово или тяжело. В эти годы родилось целое поколение уцелевших без пола под ногами. Поколение тех, кто воспитал в себе характер, потому что не было других шансов. 90-е — катализатор воли, смелости и адаптивности. Эти времена так много впихнули в людей, что мы сытые этим адреналином до сих пор хотим высказаться, потому что пылающий огонь тех времен не дает сердцам замолчать.

«Тренд на кино про 90-е сейчас — это не романтизация периода. Это попытка выговориться о том, что было», — подмечает молодой актер Кузьма Котрелев.

В последнее время и правда родилось множество кинокартин, где центральная линия развивается во времени «перемен». Молодежь, никогда не жившая в 90-е безбашенно проникается экранизированной атмосферой сплоченности, дружбы, больших связей и интриг. Вероятно, зумеры, визуализируя себя в этой страстно накаленной обстановке, не представляют на что пришлось пойти тем «красавчикам», чтобы приобрести все эти качества.

Актер Гурам Баблишвили не может представить, как нынешнее поколение смогло бы приспособиться к условиям 90-х:

«Если вдруг молодежь окажется в подобной атмосфере, нужно уезжать в Сибирь, на Алтайский край, что-то придумывать, потому что без характера в эти времена не выжить!»

Период перемен заставил четко расставить приоритеты. Не было времени и шансов на бесхребетность, на долгое взросление. Обстановка «улицы» препарировала почти все характеры. В те времена молодежь росла в ускоренной динамике, и лидерство раскрывалось благодаря бешеному ритму жизни. Яркое разделение на слабых и сильных произошло, потому что личности с большой внутренней силой увидели безграничное поле для своего развития и энергетически сместили тех, кто слабее. «Око за око» — вот так жили. А от тех, кто послабее и не являлся хищной рыбой в среде «улицы» не ждали ничего. Не было тех, кто старался раскрыть их глубину, ведь первично попросту было — выжить самому, всплыть и удержаться на воде!

«Парниковые все сейчас, ненастоящие! Если тебя предали — надо наказать!» — вспоминает 90-е актер Владимир Сычев.

Истина про то, что общество делают люди — стара как мир! И в защиту молодежи, уличенной в бесхребетности, актриса Анна Слю, игравшая в «Где наши деньги», высказалась на тему гибели зумерского парника в реалиях того времени:

«Наши малолетки смогли бы выжить в условиях, где росли и мы! Но, если бы их было там много. Много таких, как они. По одиночке среди нас, более остепененных, — нет!»

На самом деле, чем больше ограничений вокруг — тем больше силы просыпается в лидерах, чтобы разломить границы. Несмотря на большие возможности, возникшие во времена перемен, было много сдерживающих факторов. Угроза жизни, стереотипы в головах, отсутствие или присутствие денег, а также темп жизни, — все это являлось зоной нашего роста. Молодежь смотрит на 90-е, действительно, как на романтическое приключение, боевик с перчинкой, по той причине, что им самим не хватает дерзости и лихости в рутинных делах. Они тоже голодные до эмоций!

Эпоха удаленной работы, психологов и личностных проработок на диване породила поколение просто не умеющих общаться. Люди замкнуты, потому что у них есть шансы — остаться в зоне комфорта или развиваться. А 90-е — это сплошная зона дискомфорта, сопровождаемая хорошим адреналином. И в кино зачастую мы видим то, что есть в нас самих.

«Если бы мой ребенок после фильмов захотел в 90-е, я бы сказал, что тебе туда не надо. Это неправда и сейчас после 90-х в живых остались те, кто жил тихую жизнь», — рассуждает актер фильма Кузьма Котрелев.

Но то, что в мире хаоса у людей с большим энтузиазмом обнажалась душа — железный факт. Но что мешает так ярко жить сегодня? Возможно, пора бы перестать скучать и ностальгировать и уже сейчас украшать наше «сегодня».

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