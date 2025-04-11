Забудьте о страхах: китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 14 по 20 апреля 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Динамичная неделя, если учесть одну важную деталь: 21 и 22 апреля — это понедельник и вторник следующей недели. Это дни потери и истинной потери, которые лучше всего посвятить спокойному времяпрепровождению.

Лучше сделать их выходными, чтобы не тратить время на кипучую деятельность, которая заканчивается пустой тратой времени. Учитывая то, что два рабочих дня через неделю практически вылетают из нашего списка, эту неделю лучше уплотнить.

Самые перспективные дни — понедельник, четверг и пятница. Визит к врачу лучше планировать тщательнее из-за звезд болезней во вторник и среду.

Больше гороскопов смотрите здесь

Понедельник, 14 апреля 2025 года

5-tv.ru

День Водного быка

Нехороший день для свадьбы, заезда в дом, начала значимых проектов — энергия не способствует успешному и безоблачному течению того, что начато сегодня.

Если же вы наметите свидание, приступите к обучению, подпишете несудьбоносные документы, то это вполне можно назвать рутинными делами. Также в такой день можно намечать романтические встречи и даже делать предложение руки и сердца.

Совет: стратегия создания стиля. Действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

Вторник, 15 апреля 2025 года

5-tv.ru

День Деревянного тигра

Со звездой болезней. Не слишком располагает к успешному соприкосновению с медицинской сферой. Есть риск проблем в мед. процедурах и неверных диагнозов. Лучше перенести визит к врачу на более располагающий к этому день, если есть такая возможность.

Зато для встреч, свиданий, даже для начала чего-то нового он вполне подойдет благодаря умеренно позитивному потенциалу.

Общая структура дня весьма располагает к успешному завершению проектов, начатых сегодня.

Совет: в начале счастье — закончишь смутой. Ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Среда, 16 апреля 2025 года



5-tv.ru

День Деревянного кролика

Собирает сразу две звезды болезней и в целом обладает очень слабой энергетикой. Такой расклад больше годится для завершения дел и проектов, повседневных занятий и, конечно, отдыха.

Хорошими в такой день обещают быть и результаты экзаменов и презентаций, успешно может пройти работа с документами, подписание контрактов и деловых соглашений. Благодаря структуре «Благородный помогает нефритовой леди».

Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.

Четверг, 17 апреля 2025 года



5-tv.ru

День Огненного дракона

Хороший день для визитов к врачу, планирования, романтических свиданий и деловых встреч. Годится для решения денежных вопросов и рекламной деятельности.

Особенность структуры этого дня в том, что она помогает бороться с негативом в вашей жизни и незаконными действиями. Вы получите помощь и покровительство в этих вопросах.

Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

Пятница, 18 апреля 2025 года



5-tv.ru

День Огненной змеи

Великолепный день для реноваций, закладки фундамента и земляных работ, важных событий, как, например, заключение брачного союза. Офицер дня «Избавление» способствует решению наболевших вопросов, поддерживает начало диеты или разгрузочные дни.

Совет: думайте о дальней перспективе, успешное завершение уже недалеко. Действуйте мягко, гибко, но настойчиво. Не держитесь за то, что имеете, и желаемое придет к вам.

Суббота, 19 апреля 2025 года



5-tv.ru

День Каменной лошади

Управляется негативными звездами: «Свирепым призраком» и «Пустотой», которые дают всевозможные неудачи в случае, если вы излишне понадеетесь на поддержку энергий дня и наметите на него закладку фундамента, земляные работы или свадьбу.

Этот день подойдет для подписания незначительных документов, инвестирования и отдыха. Однако структура дня «Несчастливая звезда (или зонт) зеленого дракона» говорит о том, что в такой день сложно ожидать больших прорывов и высшего покровительства.

Совет: вглядитесь вглубь проблемы, пока не поймете сути происходящего. Это откроет путь и обеспечит успех.

Воскресенье, 20 апреля 2025 года



5-tv.ru

День Земляной козы

Хорош для планирования и рутины. Серьезные дела поддержать не сможет. К тому же структура «Светлый зал поражен» указывает на возможные проблемы с документами и законом, возникающие штрафы, юридические споры и прочие неприятности. Словом, в такое воскресенье лучше расслабиться.

Тем более, что после него идет череда дней потери, которые дают тщетные усилия во всех направлениях.

Совет: осознайте свои скрытые возможности. Забудьте о страхах и тревожных предчувствиях. Вы идете по верному пути. Ваша цель уже близка.

Ранее 5-tv.ru писал о ТОП-5 самых надежных мужчин по знаку зодиака.