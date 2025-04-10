Переговоры России и США завершились в Стамбуле

Фото: 5-tv.ru

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Стороны обсуждали работу дипломатических миссий.

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами завершились в Стамбуле. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Игорь Балдин с места событий.

Известно, что встреча двух делегаций длилась около пяти часов. Стороны обсуждали работу дипломатических миссий.

Россию представлял наш новый посол в США Александр Дарчиев, Штаты — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Общий язык найти им несложно: во-первых, дипломаты уже встречались в феврале, есть конкретные наработки; во-вторых — Дарчиев прекрасно говорит по-английски, а Коултер — по-русски.