Умершего в Болгарии актера Владимира Алферова не могут похоронить почти месяц

Фото: Кадр из х/ф «Солнечный удар». реж.: Никита Михалков» 2014г.

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Артист ушел из жизни еще 13 марта. Родственников для получения разрешения на захоронение до сих пор не могут найти.

Умершего в Болгарии актера Владимира Алферова уже почти месяц не могут похоронить. Об этом ИА «Регнум» рассказала близкая подруга артиста, пожелавшая остаться неизвестной.

Алферов, сыгравший в фильме «Солнечный удар», умер еще 13 марта в городе Благоевград. С 2022 года он жил один в Болгарии, потому есть и сложности с захоронением тела — родственников для получения разрешения до сих пор не могут найти.

«Муниципалитет города Благоевград отправил запрос в Узбекистан на наличие родственников, поскольку у Володи было гражданство республики Узбекистан. Но, насколько мне известно, близких родственников у него не осталось, были какие-то родственники по линии его мамы Алферовой Марии Юрьевны и линии его родных братьев — Сергея и Алексея», — рассказала собеседница издания.

Подруга умершего отметила, что она не оставляет попыток найти хоть кого-нибудь из семьи Алферова. Она искренне надеется, что родные актера откликнутся.

Владимир Алферов родился в 1966 году. Он окончил Российский государственный институт сценических искусств (ранее он назывался Ленинградским институтом театра, музыки и кинематографии. — Прим. ред.).

Знаменитость был не только актером и режиссером, но и педагогом, а также основателем преподавания собственной артистической системы.

Он сыграл белогвардейца в фильме «Солнечный удар», а также снимался в сериалах «Черные кошки», «Сын за отца», «Шторм» и «Бык и Шпиндель».

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