Уходят сотнями: почему закрываются китайские автосалоны в России

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Количество всех торговых точек с машинами в РФ к концу года может сократиться до четырех тысяч.

За первый квартал 2025-го закрылось больше салонов с автомобилями китайских брендов, чем в предыдущие годы. Об этом сообщила пресс-служба компании ООО «Газпромбанк Автолизинг».

Согласно полученной информации, за первый квартал 2025 года закрылось 274 автосалона, из них — 213 с машинами из Поднебесной. Это больше, чем ушло с российского рынка китайских авторитейлов за весь 2023 год — 187. А за первые три месяца 2024-го закрылись 67 торговых точек, рассказал директор департамента продаж Николай Фомин.

«При этом открытий салонов брендов из Поднебесной за первый квартал 2025 года состоялось 124, вдвое меньше, чем за тот же период в 2024 —241. На все китайские марки теперь приходится 2 696 салонов, на 87 меньше, чем в начале года», — пояснил Фомин.

Если тренд сохранится хотя бы до конца года, то в целом количество авторитейлов в России будет меньше четырех тысяч, предупредил представитель компании.

Низкие продажи каждой отдельной точки, невысокие доходы дилера со сделоки не самый ликвидный модельный ряд — вот основные причины закрытия такого большого количества автосалонов из Китая, отметили в компании.

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